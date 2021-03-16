الاستعلام عن صلاحية التامين الصحي برقم الهوية cchi.gov.sa

الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الهوية، يقدم مجلس الضمان الصحي العديد من الخِدْمَات الطبية، للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، التي تتمثل في التشخيص ومنح العلاج والأدوية، وجرى مؤخرا ربط التأمين الصحي بالرقم التأميني عبر هيئة الجوازات، حيث يمكن الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الهوية، واتاحت وزارة الصحة تطبيق صحتي ليستفيد منه كل من المقيمين والمواطنين.

الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الهوية

يمكن الاستعلام عن خدمات التأمين الصحي برقم الهوية، وفق العديد من الخطوات البسيطة، وهي:

زيارة الموقع الرسمي الخاص بالضمان الصحي الرسمي (cchi.gov.sa).

الضغط على الخِدْمَات الإلكترونية، ومنها “الاستعلام عن خدمة التأمين”.

أدخل بياناتك الشخصية، واضغط “موافق”، لتظهر لك جميع المعلومات مثل اسم شركة التأمين، وموعد تسجيل التأمين، وكذلك رقم البوليصة، وتاريخ الانتهاء.

صلاحية التأمين الصحي

يمكنك معرفة صلاحية رقم التأمين الصحي الخاص بك، من خلال منصة أبشر الإلكترونية، وفق الخطوات الآتية:

الدخول إلى منصة أبشر (absher.sa).

ومنها اضغط على “أفراد”، ثم سجل الدخول، واضغط على “الاستعلام عن صلاحية التأمين”.

عقب إدخال رقم الإقامة ورمز التحقق، سوف تظهر لك كل المعلومات اللازمة.

كما يمكنك البحث عن التأمين الصحي عبر زيارة موقع مجلس الضمان الصحي التعاوني، وذلك إدخال كل من رقم الحدود أو رقم بطاقة الأحوال والضغط على زر موافق.

الاستعلام عن التامين الطبي

شركات التأمين الصحي في السعودية

تقدم العديد من الشركات خدمات التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية، وهي:

ملاذ للتأمين.

المُتحدة للتأمين.

أسيج للتأمين.

الراجحي للتأمين.

التعاونية للتأمين.

الدرع للتأمين.

مجلس الضمان الصحي استعلام عن تامين

الفئات المستهدفة من التأمين الصحي

يمكن للعديد من الفئات الاستفادة من خدمات التأمين الصحي بالمملكة، وهي كما يلي:

جميع المقيمين الأجانب من الفئات غير السعودية والعاملين في القطاع الحكومي.

جميع المقيمين الأجانب من العاملين أيضًا في القطاع الخاص.

كافة الموظفين من المواطنين السعوديين وعوائلهم.

جميع المشتركين في النظام الصحي العائلي.

ويمكن حجز موعد عبر تطبيق صحتي الإلكتروني.

أهداف التأمين الصحي بالسعودية

تحسين المستوى الصحي في كافة المستشفيات الخاضعة للنظام.

التصدي للأمراض الخطيرة التي تضرب قطاعا كبيرا.

ضم كل أفراد المجتمع، وتغطية التكاليف والنفقات الخاصة بالعلاج.

توفير العلاج اللازم لمرضى الأمراض الزمنة، مثل “السكر والضغط”.

تحسين الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات وتوفير الأجهزة الطبية بأعداد كافية، تكفي احتياجات المرضى.

توزيع النفقات على المستهدفين من العلاج بطريقة تضمن أعلى معدل العدالة والتكافؤ الاجتماعي.