موعد مباراة الاتحاد والفتح اليوم والقنوات الناقلة ksa sports في كأس خادم الحرمين الشريفين

يستضيف ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية مباراة اتحاد جدة ضد الفتح اليوم الثلاثاء 3 شعبان 1442 في ختام مباريات الدور ربع النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي شهدت بالأمس افتتاح مباريات ذلك الدور، حين التقى فريق الباطن على ملعبه مع الفيصلي الذي حقق الفوز بهدفين مقابل هدف ليكون أول المتأهلين لنصف النهائي، ولحق به فريق التعاون بعدما تمكن من تخطي فريق القادسية بالفوز بهدفين لهدف، وتستكمل المباريات حين يقام موعد مباراة النصر والعين على ملعب مرسول بارك، قبل الختام بإقامة موعد مباراة الاتحاد والفتح اليوم في التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الاتحاد يستضيف الفتح في مباراة قوية تقام في ربع نهائي كاس خادم الحرمين ساعيا لتحقيق فوز يؤهله للدور نصف النهائي في البطولة التي يأمل العودة من جديد لمنصات تتويجها، حيث توج الاتحاد باللقب من قبل في تسع مناسبات آخرها موسم 2018/ حين حقق الفوز في المباراة النهائية ضد الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ونجح في التأهل للمباراة النهائية الموسم التالي، ولكنه خسر أمام التعاون بهدفين مقابل هدف ليكتفي بوصافة البطولة، بينما الموسم الماضي ودع البطولة من دور الستة عشر أمام فريق الفتح بخسارته بهدفين سجلهما تي فريدي، والشمراني “هدف عكسي” مقابل هدف وحيد سجله كريم الأحمدي للاتحاد الساعي لعدم تكرار تلك الخسارة في مباراة اليوم.

رفاق حجازي تمكنوا من بلوغ الدور ربع النهائي هذا الموسم بتخطيهم فريق الوحدة في دور الستة عشر بتحقيق فوز عريض بلاثية دون رد، حيث سجل الأهداف كلا من بريوفيتش “هدفين”، وهينريكي “هدف عكسي”، بينما فريق الفتح تمكن من بلوغ ربع النهائي بعدما نجح في الإطاحة بحامل لقب البطولة فريق الهلال من الدور ثمن النهائي، حيث انتهت المباراة بينهما بفوز الفتح بهدفين دون رد سجلهما كلا من المغربي مراد باتنا، والجزائري سفيان بن دبكة.

8:45 توقيت مكة المكرمة، والعراق، والبحرين.

7:45 توقيت مصر، وسوريا، وفلسطين.

6:45 توقيت الجزائر، والمغرب.

9:45 توقيت الامارات، وعمان.

موعد مباراة الاتحاد والفتح اليومالقنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الفتح