الجيش اليمنى يكسر هجمات الحوثيين ويكبدهم خسائر هائلة فى صنعاء وتعز

جدة - نرمين السيد - أكدت وسائل إعلام يمنية، اليوم الثلاثاء، مقتل 16 حوثيًا واعتقال آخرين بعد اشتباكات مع الجيش اليمنى فى جبهة الجدعان، شرق محافظة صنعاء، حيث كسر الجيش هجومًا لميليشيا الحوثى على مواقعه فى جبهة الجدعان.





ووفقًا لموقع "سبتمبر نت"، استهدفت مدفعية الجيش اليمنى مواقع الميليشيا فى منطقة نبعة ومحيطها، ما أسفر عن تكبيد الحوثيين خسائر أخرى فى العتاد والأرواح. كما أحرز الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية تقدمًا جديدًا على جبهة تعز، أمس الإثنين، فى جبهة مقبنة غرب محافظة تعز، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة فى صفوف ميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران. وتمكن الجيش اليمنى من تحرير مناطق واسعة فى جبهة مقبنة، منها تباب الزنبيل والهداد وعاطف وعطروش، حيث أسفرت المعارك عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا، إضافة إلى تدمير مدرعة حوثية. كما تمكنت دفاعات الجيش من إسقاط طائرة حوثية دون طيار أثناء تحليقها باتجاه الجبهة.

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