غدًا.. الرئيس التونسى يزور ليبيا

جدة - نرمين السيد - قال مكتب الرئيس التونسى، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس قيس سعيد سيزور ليبيا غدًا الأربعاء، وذلك فى أعقاب أداء حكومة الوحدة الوطنية الجديدة فى ليبيا اليمين أمام البرلمان والمحكمة الإدارية العليا.





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