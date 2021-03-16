الإمارات تحتفل باليوبيل الذهبى لتأسيس الدولة

جدة - نرمين السيد - أعلن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، اليوم الثلاثاء، العام 2021 "عام الخمسين"، وذلك احتفاءً بالذكرى الـ50 لتأسيس الدولة، والذى ينطلق رسميًا يوم 6 أبريل المقبل، ويستمر حتى 31 مارس 2022.





وقال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة: "إن عام الخمسين يشكل لحظة تاريخية فى رحلتنا التى بدأت منذ الإعلان عن قيام دولة الإمارات في عام 1971"، مضيفًا أنه "احتفاء بالإرادة العظيمة والعزيمة القوية التى تحلى بها آباؤنا المؤسسون فى بناء دولتنا والجهود التى بذلها أبناء الوطن حتى أصبحت دولتنا ولله الحمد إحدى أكبر الدول نموًا وتطورًا فى العالم".

كما أشاد رئيس الإمارات بالجهود التى "شاركتنا من جميع الجنسيات وأسهمت معنا فى بناء هذه الدولة الفتية"، مؤكدًا على أن "عام الخمسين يشكل فرصة للتأمل فى إنجازات الخمسين عامًا الماضية فى الوقت الذى نستعد فيه للانطلاق بكل ثقة فى رحلتنا المقبلة".

وتابع: "تشمل الاحتفالات سلسلة من المبادرات التى تدعو الجميع إلى التأمل فى التاريخ العريق والقيم النبيلة والإنجازات الفريدة التى حققتها الدولة، وتصور مستقبلها ونحن نمضى فى طريقنا نحو المئوية، مع الالتزام ببناء هذا المستقبل من خلال دعم شبابنا وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة للمضى قدمًا".

وأشار الشيخ خليفة آل نهيان إلى أن "عالمنا اليوم يتغير بسرعة غير مسبوقة، ويصاحب ذلك التغير العديد من الفرص التى تفتح الآفاق للابتكار والإبداع ..فعلينا جميعا مضاعفة الجهود والعمل على خلق أفكار جديدة ومبادرات نوعية والمحافظة على ثرائنا وقيمنا وتنوع مجتمعنا، لتسهم جميعها بغد أفضل ومستقبل مشرق لوطننا".

ومن المقرر أن يصاحب هذا الإعلان إطلاق مبادرات وفعاليات واحتفالات على مدار عام كامل، تحت إشراف لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبى لدولة الإمارات، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولى، والشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس اللجنة، وممثلو مختلف مؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية.

وتشير أنشطة عام الخمسين إلى ركائز رئيسة، هى: "إطلاقه بروحٍ احتفالية تشمل كل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له، ودعوة أبناء الوطن إلى التأمل فى قيم الماضى وإنجازاته اعتزازًا وفخرًا بآبائنا المؤسسين، وإلهام الشباب لوضع تصوراتهم حول طموحات الخمسين عامًا القادمة، ودعمهم لتحقيق إنجازات وطنية نوعية تعزز مسيرة التقدم والازدهار".

وتشكلت لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبى لدولة الإمارات فى ديسمبر 2019، بتوجيهات من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى.