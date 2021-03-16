إثيوبيا ترد على طلب السودان بخصوص الوساطة الرباعية فى ملف سد النهضة

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية، إنها "لم تتلق حتى الآن أى معلومات بشأن الوساطة الرباعية التى طلبتها الخرطوم"، مشيرة إلى استعداد البلاد "لاستئناف المفاوضات فى أى وقت".





وقال المتحدث باسم الخارجية، السفير دنيا مفتى، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، "لدينا علاقات جيدة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى والولايات المتحدة. لكننا نتمسك بالوساطة الإفريقية فى ملف سد النهضة". وكان رئيس الوزراء السودانى، عبد الله حمدوك، طالب بتشكيل آلية رباعية للوساطة فى مفاوضات سد النهضة الإثيوبى، بعد فشل التوصل إلى اتفاق ملزم بين الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا حول قواعد ملء وتشغيل السد.

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