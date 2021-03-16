خطوات حجز موعد في المرور السعودي 1442 عبر بوابة أبشر، قامت إدارة المرور السعودي بالمملكة السعودية بتقديم العديد من الخدمات الهامة التي تتوفر على منصة ابشر التي تكون تابعة لوزارة الداخلية حيث يتوفر فيها حوالي 160 خدمة يمكن الاستفادة منها على مدار 24 ساعة عبر الإنترنت

ويتم تقديمها لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة السعودية حتى توفر عليهم الوقت والجهد وذلك نظرا للتحقيق رؤية المملكة 2030 لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة خطوات حجز موعد في المرور السعودي عبر منصة أبشر الإلكترونية.

خطوات حجز موعد في المرور السعودي

يمكن لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة السعودية حجز موعد في المرور السعودي من خلال الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية دون أن يتم الذهاب للمقر الرئيسي ليقوم بحجز موعد لهذا سوف نوضح لكم الخطوات المطلوبة:

الخطوة الأولى نبدأ بتسجيل الدخول على منصة أبشر وزارة الداخلية بالمملكة ثم اختيار ابشر أفراد وأضافت اسم المستخدم وكلمة المرور بعد ذلك تضيفها التحقق وتتأكد من كتابته جيداً وتضغط على تسجيل الدخول الاختيار الخدمات الإلكترونية ثم تقوم بتحديد خدمات المرور اختيار مواعيد المرور.

بعد ذلك تقوم بتحديد الخدمة التي تريد الاستفادة منها من خلال الخدمات الموجودة أمامك ثم تقوم بتحديد فرع المرور الذي تريد حجز الموعد فيه وتحدد الموعد المناسب لك ثم تقوم بالاطلاع على الشروط والتعليمات المطلوب وبعد ذلك تؤكد بيانات حجز الموعد سوف تظهر لك صفحه تشمل تذكرة الموعد لتقوم بطباعه الموعد.

خدمات المرور السعودي عبر أبشر

يمكنك الاستفادة من الخدمات الموجودة عبر منصة أبشر التي تقدمها إدارة المرور السعودي عبر الإنترنت ومن تلك أهم الخدمات الآتي:

يتم الحصول على تصاريح السلامة المرورية أو إنهاء إجراءات حادث مرور أو يمكن تجديد رخصة القيادة والحصول على رخصة قيادة بجانب امكانية طباعة ورق تقديم حادث مروري، وإصدار تصريح تصدير من قبل الخارجية، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن صلاحية التأمين الصيانه والاستعلام عن المخالفات المروريه واستبدال لوحة مركبة.