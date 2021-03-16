خطوات تعبئة نموذج الكفيل بنك التسليف 1442 وأهم شروط الكفيل

خطوات تعبئة نموذج الكفيل بنك التسليف 1442 وأهم الشروط الكفيل، يهتم الكثير من المواطنين داخل المملكة السعودية بمعرفة كافة التفاصيل التي تتعلق بخطوات تعبئة نموذج الكفيل من خلال بنك التسليف حتى يتمكن من اتباع الإجراءات المطلوبة، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على أهم الخطوات تعبئة نموذج الكفيل من خلال بنك التسليف ومعرفة أهم شروط الكفيل.

خطوات تعبئة نموذج الكفيل بنك التسليف

في الخطوة الأولى يتم كتابة البيانات المحددة والمطلوبة والتي تتضمن اسم الكفيل ورقم الجوال كذلك ينبغي عليك اضافة العنوان الوطني ورقم الهوية الوطنية والبنين والرمز البريدي ورقم المبنى ثم تحدد اسم الموظف وتضيف الرمز ثم تحدد اسم المصلحة والمسمى الوظيفي بعد الانتهاء من هذه الخطوات تبدأ بكتابة البيانات العسكرية ومرتب الأساسي والبدلات والقسم أو الجهة الفرعية المتواجد فيها.

بعد ذلك تبدأ بإضافة كافة التفاصيل التي تتعلق بالقانون وخاصة رقم الهوية الوطنية والعنوان الوطنية، وكتابة الاسم الرباعي باسم هذا الشخص المقترض، بالإضافة إلى أنه يكون بأضافة رقم الجوال والمعلومات التي تتعلق بالقانون وقيمته ومدة سداد القسط ويضيف الرمز البريدي ورقم المبنى

شروط الكفيل في بنك التسليف

ينبغي توفر بعض الشروط الهامة التي تتعلق بالكفيل في حالات إذا كنت تريد الحصول على القرض من بنك التسليف واليكم الشرح كالآتي:

أو لا ينبغي أن يكون هذا الكفيل موظف ويحصل على راتب شهري حتى يتمكن البنك من الحصول على ضمانه لسداد الأقساط الشهرية، وأن يقوم بتقديم جميع الأوراق والمستندات التي توضح أنه يتمكن من سداد القرض في حالة عدم قيام الشخص المكفول وعدم سداد المبلغ، بالإضافة إلى تقديم الكفيل للبنك كافة الاوراق والمستندات أنه لا يقوم بالكفالة أي شخص آخر في بنك اخر.