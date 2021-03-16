تسجيل دخول منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا madrasiti.sa1442 حضور الحصص اليومية

منصة مدرستي التعليمية استطاعت ضم العديد من أدوات التعليم الإلكتروني وتوفير وسائل تعليمية متعددة، وتدعم المنصة تحقيق الأهداف التعليمية والقيم السلوكية وتنمية الجوانب التكنولوجيا لدي الطلاب ليتكون لديهم فكر متوائم مع متطلبات التطور التكنولوجي في الوقت الراهن، ويتم تحديث المنصة بصورة مستمرة لمواكبة التطور المستمر وتضمن المنصة تواصل فعال ونشط بين الطالب والمعلم والمعلم وولي الأمر لضمان تحقيق أفضل نتائج للعملية التعليمية، ونقدم لحضراتكم الرابط المباشر للدخول إلى المنصة لرفع الواجبات وتسجيل الحضور اليومي.

رابط منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا madrasiti.sa1442

رابط منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا madrasiti.sa1442، يتفاعل العديد من الطلاب في جميع المراحل التعليمية والتي تشمل المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة يوميا مع القادة وأعضاء هيئة التدريس عبر منصة مدرستي، ويتم تطبيق نظام التعليم الافتراضى في جميع مدن المملكة العربية السعودية بعد إنتشار فيروس كورونا المستجد لمنع التزاحم بين الطلاب لحين انتهاء الأزمة والعودة سالمين، وتتيح المنصة العديد من البرامج التعليمية المختلفة لتغطي الفروق الفردية بين الطلاب واستطاعة المنصة بالفعل تفعيل أكثر من خمسة وأربعون ألف مصدر تعليمي مختلف، يمكنكم التعرف عليها من خلال الزيارة اليومية الي المنصة.

خطوات الدخول علي منصة مدرستي التعليمية عبر تطبيق توكلنا

لتسهيل عملية الدخول اليومي علي منصة مدرستي التعليمية عبر تطبيق توكلنا، نقدم لحضراتكم الخطوات بطريقة مبسطة وسريعة لضمان تسجيل حضور الطلاب وحضور الحصص الإفتراضية يوميا

قم بالدخول علي منصة مدرستي بعد تحميل تطبيق توكلنا من متجر التطبيقات.

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