رابط أبشر توظيف نتائج وظائف الأمن العام 1442 على رتبة جندي تعرف على التعليمات قبل الحضور

رابط أبشر توظيف وزارة الداخلية من أكثر المنصات التي تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية للسعوديين، فهو المنوط به التسجيل على الوظائف والاطلاع عن نتائج القبول بها والاستفسار عن كل تفاصيل الوظائف، لذا يتذايد البحث عليه من قبل المترشحين على وظائف الأمن العام التي قد أعلن عنها سابقاً عبر الموقع، بعد أن تم الإعلان منذ قليل عن نتائج القبول النهائي للوظائف العسكرية على رتبة جندي، عبر الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، ودعت المقبولين بإتباع التعليمات المعلن عنها عند الحضور لمقر مركز التدريب للمقابلات الشخصية، وفيما يلي الرابط الخاص بالنتائج وشروط الحضور للمقابلات.

رابط أبشر توظيف وزارة الداخلية

يمكن لجميع المقبولين نهائياً على الوظائف الدخول عبر رابط البوابة الإلكترونية لمنصة أبشر توظيف برقم الطلب والاستعلام عن أسماءهم ومعرفة الشروط الواجب اتباعها عن الحضور للمقابلات.

الالتزام الكامل بالجراءات الاحترازية من تباعد جسدي وارتداء الكمامات الواقية. أحضار ايبان لحساب بنكي مصدق مفعل وحديث. يمنع أحضار الملابس المدنية من ثوب وشماع وخلافه يرتدي المقبول لباس مناسب وممنوع أرتداء النظارات الشمسية. ممنوع الحضور لمقر المركز بالسيارة الخاصة أو اصطحاب أي من أقاربك مهما تكون درجة القرابة. لا يسمح بدخول الطالب بأي أجهزة اتصال أو أجهزة تصور وما شابه. يمنع الدخول بأي أدوية طبية إلي مركز التدريب إلا في الحالات القصوى ويجب أن يفصح عنها بالتفصيل. يمنع دخول أي من أنواع السجائر وما شابه نهائياً من قبل المقبولين.

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استعلام وظائف الأمن العام على رتبة جندي تعليمات يجب اتباعها عند الحضور للمقابلات