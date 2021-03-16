سجل حضورك الآن علي منصة مدرستي التعليمية madrasiti.sa1442

منصة مدرستي التعليمية، لتسهيل عملية تسجيل حضور الطلاب بشكل يومي وكذلك تقديم الوجبات عبر المنصة نقدم لحضراتكم رابط المنصة التعليمية الأكثر استخداما في المملكة العربية السعودية، يتم زيارة المنصة يوميا من الساعة السادسة صباحا حتي المساء من قبل الألف من الطلاب في جميع المراحل التعليمية وجميع مدن المملكة، يتم تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطالب وتحقيق التواصل الآمن والمستمر بين الطالب والمعلم والطالب والزملاء والمدرس وولي الأمر وذلك لتحقيق حلقة متكاملة ومتصلة من أهم أطراف العملية التعليمية.

منصة مدرستي تسجيل حضور الطلاب اليومي

بعد قيام وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بتخصيص موقع مدرستي لتلقي الطلاب والطالبات الدروس التعليمية دون مغادرة المنزل حرصا علي سلامة المواطنين ومنع التكدس الذي يؤدي الي إنتشار فيروس كورونا المستجد، يقبل الطلاب في جميع المراحل التعليمية علي منصة مدرستي التعليمية عبر تطبيق توكلنا لقيام الوزارة باعتماد المنصة لاستكمال التعلم الإلكتروني لحين انتهاء الأزمة، ويحمل موقع مدرستي شعار نعود بحذر لشدة الحرص علي سلامة الطلاب والمعلمين، ويمكنكم الآن الدخول علي رابط الموقع ومتابعة الدروس اليومية.

رابط تسجيل حضور الطلاب عبر منصة مدرستي madrasiti.sa1442

بعد إتاحة فرصة بديلة لتعلم الطلاب في جميع المراحل التعليمية واستمرار التفاعل بين الطالب والمعلم بعد إنتشار فيروس كورونا المستجد، تم إعتماد المنصة من قبل العديد من الأسر في المملكة العربية السعودية ولذلك تشهد المنصة يوميا إقبال متزايد من الطلاب والطالبات لتلقي الدروس بشكل إلكتروني وتقديم الواجبات وتسجيل حضور الطلاب بشكل يومي عبر منصة مدرستي التعليمية، ويمكنكم الاستمتاع بالتنوع في الأدوات والعناصر التعليمية عبر تطبيق توكلنا الذي يقوم بخدمة منصة مدرستي لتقديم أفضل طرق للتواصل الجاد والفعال بين الطالب والمعلم لحين العودة إلي المدارس.