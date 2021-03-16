فيديو.. تيسلا تقتحم صناعة الشاحنات وتعرض "سيمي"

ويظهر الفيديو الذي نشر على حساب تيسلا الرسمي بموقع "تويتر"، شاحنة دون مقطورة وهي تسير في مضمار سباق داخلي.

ولم تتجاوز مدة الفيديو 17 ثانية، وحاز أكثر من 1.8 مليون مشاهدة، حتى ظهيرة الثلاثاء.

وذكر موقع "بيزنيس إنسايدر" الإخباري الأميركي أن هذه الشاحنة ستكون الأولى التي تصعنها الشركة المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية.

ويشير الفيديو إلى أن الشاحنة باتت قريبة من دخول حيز الخدمة، حيث تعمل تيسلا على المشروع منذ أربع سنوات.

وقال الموقع إن شركة صناعة السيارات أجلت الإنتاج عدة مرات، وتخطط الآن لبدء تصنيع هذه الشاحنة العام الحالي.

وذكرت شركة تيسلا بأن هذا النوع من الشاحنات يصل إلى سرعة 100 كلم في الساعة، خلال 20 ثنانية فقط، مع حمولة تزيد عن 3 آلاف كيلوغرام.

ومن المتوقع أن تنتج الشركة طرازين من هذه الشاحنة، الأول يصل ثمنه إلى 150 ألف دولار والثاني يصل ثمنه إلى 180 ألف دولار.

ومما يظهر رغبة تيسلا في التوسع في قطاع المركبات الضخمة أنها عينت رئيسا جديدا لهذا القسم، مؤخرا، هو جيروم غيلين.