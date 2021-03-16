مدرب بطل كرواتيا إلى السجن بعد "ُثروة مشبوهة"

استقال زوران ماميتش من تدريب فريق دينامو زغرب الكرواتي، بعد أن أيدت المحكمة العليا الكرواتية حكمها عليه بالسجن لما يقرب من 5 سنوات.

وجاء قرار المحكمة على ماميتش بتهمة التهرب الضريبي والاحتيال، وذلك قبل أيام فقط من مواجهة بطل كرواتيا ضد توتنهام في اليوروبا ليغ.

وقال ماميتش في بيان الإثنين: "على الرغم من أنني لا أشعر بالذنب، كما أعلنت في وقت سابق، إذا كان الحكم نهائيا، فأنا أقبله على هذا النحو وأستقيل من منصب المدير الفني والمدير الرياضي لـدينامو. أتمنى للنادي الكثير من التوفيق والنجاح الرياضي في المستقبل."

وليس لدى ماميتش أي سبيل آخر للاستئناف، وسيتعين عليه أن يدخل السجن فور تلقي الإخطار الرسمي بحكم المحكمة.

واتُهم ماميتش وشقيقه زدرافكو، المدير التنفيذي السابق لدينامو زغرب، باختلاس ما يعادل 18 مليون دولار من بيع لاعبي دينامو زغرب إلى أندية أجنبية، وبالتهرب الضريبي بقيمة مليوني دولار.