فى ظل جائحة كورونا.. بريطانيا ترفع ترسانتها النووية إلى 40%

جدة - نرمين السيد - قالت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، سيعلن مساء اليوم عن رفع المملكة المتحدة سقف الرؤوس الحربية النووية المسموح بتخزينها إلى أكثر من 40%.





ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، أفادت رئاسة الحكومة البريطانية فى بيان لها بأن جونسون سيعرض الثلاثاء على البرلمان نتائج تقرير عن الدفاع والأمن والسياسة الخارجية للبلاد، من شأنه تحديد مسار الحكومة للعقد المقبل.

وكشفت صحيفتَا "ذا جارديان" و"ذا صن"، عن وثيقة تؤكد أن الحكومة تخطط لزيادة العدد الأقصى للرؤوس الحربية التى يسمح للبلاد بتخزينها إلى 260، بعدما التزمت سابقا بخفض مخزونها إلى 180 رأسًا حربيًا بحلول منتصف 2020.

وأوضحت الصحيفتان، أن رئيس الوزراء يستند إلى "مجموعة من التهديدات التكنولوجية والعقائدية المتزايدة" لتبرير هذه الخطوة غير المسبوقة منذ الحرب الباردة، محذرًا من احتمال نجاح جماعة إرهابية فى شن هجوم كيميائى أو بيولوجى أو إشعاعى أو نووى بحلول 2030، إضافة إلى التهديد الفعلى من روسيا والتحدى الذى تمثله الصين.

كما أشارت التقارير البريطانية إلى أن "الحد الأدنى من الردع النووى الموثوق والمستقل للناتو يبقى ضروريًا لضمان أمننا".

وبحسب "فرانس برس"، يأتى التحول البريطانى فى ظل مساعى لندن لإعادة فرض نفسها كقوة رئيسية على الساحة الدولية بعد اتفاق خروجها من الاتحاد الأوروبى "بريكست"، وذلك وفق نظرية "بريطانيا العالمية" أو "جلوبال بريتن".

وفى بيان لها، أمس الإثنين، رأت "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية" أن التغيير "ينتهك الالتزامات التى تعهدت بها لندن فى إطار معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية".

وقالت رئيسة المنظمة غير الحكومية، بياتريس فين: "قرار المملكة المتحدة زيادة مخزونها من أسلحة الدمار الشامل فى خضم جائحة هو قرار غير مسؤول وخطير وينتهك القانون الدولى".

كما اعتبرت مجموعة "حملة نزع السلاح النووى" أنها "خطوة أولى نحو سباق تسلح نووى جديد"، واصفة قرار المملكة المتحدة بـ"استفزاز كبير على الساحة الدولية". وقالت رئيسة الحملة كايت هدسون: "فيما يحارب العالم الوباء والفوضى المناخية، من المدهش أن تختار حكومتنا زيادة الترسانة النووية البريطانية".

وحذرت الحملة من أن هذه الخطوة قد تتسبب فى "إثارة التوترات العالمية وهدر مواردنا، وهى نهج غير مسؤول وقد يكون كارثيًا".