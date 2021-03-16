لجنة 5+5 تتفق على حصر المرتزقة وقواعدهم تمهيدا لخروجهم من ليبيا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية" فى خبر عاجل لها نقلا عن وسائل إعلام قولها، إن اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 بين الفرقاء الليبيين، اتفقت على حصر المرتزقة وقواعدهم تمهيدا لخروجهم.





وأضافت أن اللجنة اتفقت أيضا على إبعاد مظاهر التسلح عن سرت والجفرة. يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسى الليبى، كان قد تعهد بالعمل على دعم مسار اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) بُغية توحيد المؤسسة العسكرية "على أُسسٍ مهنية وعقيدة وطنية خالصة"، فيما يعتبر الخطوة الأهم والأصعب فى طريق تجاوز الماضى. وانبثقت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 +5) عن اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار الموقع فى 23 أكتوبر الماضى.

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