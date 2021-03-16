زوج ملكة بريطانيا يغادر المستشفى بعد علاج شهر من مشاكل القلب

جدة - نرمين السيد - غادر الأمير فيليب، زوج الملكة البريطانية إليزابيث، المستشفى، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد قضاء شهر فى العلاج من مشاكل فى القلب، حسبما أفاد نبأ عاجل لهيئة الإذاعة البريطانية، منذ قليل.





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