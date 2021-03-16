استطلاع رأى: حزب الليكود يتصدر نتائج انتخابات الكنيست

جدة - نرمين السيد - كشف استطلاع جديد للرأى أجراه التلفزيون الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، أن حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو سوف يحصل على 28 مقعداً فى انتخابات الكنيست المقرر إجرائها فى 23 مارس الجارى.





وأوضح التلفزيون الإسرائيلى أن حزب "يش عتيد" بزعامة يائير لبيد سوف يحصل على 20 مقعدًا، و11 مقعدًا لحزب الأمل الجديد و10 مقاعد لبينت والقائمة المشتركة 8 مقاعد. أما أحزاب شاس وإسرائيل بيتنا ويهودت هتوراة فلكل واحد منهم 7 مقاعد، فيما حصل حزبى العمل والصهيونية الدينية على 5 مقاعد، وميرتس وأزرق - أبيض 4 مقاعد.

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