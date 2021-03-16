مستوطنون يقتحمون الأقصى.. وخبراء آثار إسرائيليون يزيلون ساترا فى قبة الصخرة

جدة - نرمين السيد - وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء "وفا" بأن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

وأضافت الدائرة أن "خبراء آثار" إسرائيليين، برفقة ضباط من شرطة الاحتلال، اقتحموا مصلى قبة الصخرة بالقوة، وأزالوا ساترا يفصل المصلى عن مقر لجنة الإعمار التابعة لدائرة أوقاف القدس فى القبة.