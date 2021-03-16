العراق: انخفاض معدلات الفقر إلى 25% والفقراء 10 ملايين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم، قال المتحدث باسم وزارة التخطيط فى العراق، عبد الزهرة الهنداوى، إن "المؤشرات المتوفرة حول معدلات الفقر فى البلاد ـ وفق آخر دراسة بالتعاون مع البنك الدولى فى النصف الثانى من 2020، بلغت 24.8% أى بنحو 25%".

وأشار الهنداوى إلى أنه "فى المرحلة الأولى لظهور جائحة كورونا فى النصف الأول من العام الماضى، ارتفعت نسبة الفقر إلى 31.7%، أى بحوالى 32%، إلا أنها عادت للانخفاض بفضل الإجراءات المتخذة والمتمثلة برفع حظر التجوال وعودة العمل والأنشطة لوضعها الطبيعى، التى أدت إلى انحسار النسبة إلى 25%".