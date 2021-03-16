تردد قناه مكسبي الرياضية 2021 المفتوحة mksaby sport الناقلة للمباراة الأهلي وفيتا كلوب

تردد قناه مكسبي الرياضية mksaby sport والتي يهتم بالبحث عنه العديد من الأشخاص، الذين يتطلعون إلى مشاهده المباريات العالمية التي تقوم بنقلها قناه مكسبي الرياضية، كانت إدارة مجموعه قناه مكسبي قد أعلنت عن إصلاح العطل الذي كان على قناه مكسبي الفضائية، و أدي إلى توقف القناه عده أيام وثبت أن العطل الفني كان بسبب القمر الصناعي، كانت إدارة القناه قد أعلنت عن قناة مكسبي سبورت 1 قناه مكس بي سبورت 2، وقد أعلنت أن بث القنوات سوف يبدأ مباشره بدون بث تجريبي، وسوف تذيع المباريات العديد من المباريات العالمية جدير بالذكر أن إدارة مجموعة قنوات مكسبي قد خصصت قناة مكسبي الرئيسية ليتم من خلالها إذاعة البرامج الترفيهية والبرامج الثقافية وكذلك المسلسلات الكوميدية والدرامية والأفلام ألأكشن والأثارة والكوميدي كما تقوم بعرض المسرحيات الكوميدية المختلفة، بينما تم تقسيم القنوات الرياضية إلي قناتين تنقل المباريات الرياضية في المسابقات الكبري.تردد قناة مكسبي الرياضية
فقد استطاعت قنوات مكسبي الرياضية أن تستحوذ على اهتمام العديد من الأشخاص في جميع أنحاء الوطن العربي، وحصلت على نسب عاليه في المشاهدات لم يسبق لها مثيل وتقدم قناه مكسبي العديد من الأفلام الكوميدية والمسلسلات العربية والأجنبية، التي يقبل على مشاهدتها الكثيرين والعديد من البرامج المنوعات والثقافية والطريفة، كما تنفرد بنقل حصري للمباريات العالمية مجانا وبدون تشفير ويتخللها استوديوهات التحليل المباريات وسوف نستعرض معكم تردد قنوات مكسبي الرياضية بعد عودتها للبث مرة اخري على القمر الصناعي المصري النايل سات.
تردد قناة مكسبي سبورت 1
- القمر الصناعي: المصري النايل سات
- تردد القناة : 11095
- الاستقطاب: أفقي .
- معامل الترميز: 27500
تردد قناة مكسبي سبورت 2
- القمر الصناعي: نايل سات
- تردد القناة : 11595
- الاستقطاب: رأسي .
- معامل الترميز: 27500
قناه مكسبي الفضائية بدأت في بث برامجها أول مره وكان ذلك في اليوم الخامس والعشرون من شهر أكتوبر 2020، وهي قناه مجانيه تعمل طوال ال 24 ساعه بدون تشفير و تحمل شعار مكسبي فيها مكسب، واستطعت في اشهر قليلا أن تستحوذ على انظار العديد و تحصل على اعلي نسبه مشاهدات بين القنوات التي توجد فيها، ومن اجل ذلك فقد توسعت القناه إدارة القناه، وقررت إنشاء بقناتين جديدتين اعتبارا من شهر مارس الحالي، وستكون هذه القنوات بنقل المباريات الرياضية حصريا سواء في أفريقيا أو في أوروبا مثل مباريات الأهلي والزمالك وليفربولمباراة الأهلي وفيتا كلوب
أعلنت رسمياً قناة مكسبي الرياضية المفتوحة أنها سوف تقوم بنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب علي الهواء مباشرة وتردد قناة مكسبي هو 11411 أفقي وهي تتواجد على القمر الصناعي النايل سات ومعامل الترميز 27500، جدير بالذكر أن الأهلي في المركز الثالث بمجموعته في دوري أبطال أفريقيا ورصيده من النقاط 3 نقاط ويتساوى في رصيده مع فيتا كلوب الكونغولي لكن فيتا يتقدم بفارق الأهداف.
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تردد قناه مكسبي الرياضية mksaby sport والتي يهتم بالبحث عنه العديد من الأشخاص، الذين يتطلعون إلى مشاهده المباريات العالمية التي تقوم بنقلها قناه مكسبي الرياضية، كانت إدارة مجموعه قناه مكسبي قد أعلنت عن إصلاح العطل الذي كان على قناه مكسبي الفضائية، و أدي إلى توقف القناه عده أيام وثبت أن العطل الفني كان بسبب القمر الصناعي، كانت إدارة القناه قد أعلنت عن قناة مكسبي سبورت 1 قناه مكس بي سبورت 2، وقد أعلنت أن بث القنوات سوف يبدأ مباشره بدون بث تجريبي، وسوف تذيع المباريات العديد من المباريات العالمية جدير بالذكر أن إدارة مجموعة قنوات مكسبي قد خصصت قناة مكسبي الرئيسية ليتم من خلالها إذاعة البرامج الترفيهية والبرامج الثقافية وكذلك المسلسلات الكوميدية والدرامية والأفلام ألأكشن والأثارة والكوميدي كما تقوم بعرض المسرحيات الكوميدية المختلفة، بينما تم تقسيم القنوات الرياضية إلي قناتين تنقل المباريات الرياضية في المسابقات الكبري.تردد قناة مكسبي الرياضية
فقد استطاعت قنوات مكسبي الرياضية أن تستحوذ على اهتمام العديد من الأشخاص في جميع أنحاء الوطن العربي، وحصلت على نسب عاليه في المشاهدات لم يسبق لها مثيل وتقدم قناه مكسبي العديد من الأفلام الكوميدية والمسلسلات العربية والأجنبية، التي يقبل على مشاهدتها الكثيرين والعديد من البرامج المنوعات والثقافية والطريفة، كما تنفرد بنقل حصري للمباريات العالمية مجانا وبدون تشفير ويتخللها استوديوهات التحليل المباريات وسوف نستعرض معكم تردد قنوات مكسبي الرياضية بعد عودتها للبث مرة اخري على القمر الصناعي المصري النايل سات.
تردد قناة مكسبي سبورت 1
- القمر الصناعي: المصري النايل سات
- تردد القناة : 11095
- الاستقطاب: أفقي .
- معامل الترميز: 27500
تردد قناة مكسبي سبورت 2
- القمر الصناعي: نايل سات
- تردد القناة : 11595
- الاستقطاب: رأسي .
- معامل الترميز: 27500
قناه مكسبي الفضائية بدأت في بث برامجها أول مره وكان ذلك في اليوم الخامس والعشرون من شهر أكتوبر 2020، وهي قناه مجانيه تعمل طوال ال 24 ساعه بدون تشفير و تحمل شعار مكسبي فيها مكسب، واستطعت في اشهر قليلا أن تستحوذ على انظار العديد و تحصل على اعلي نسبه مشاهدات بين القنوات التي توجد فيها، ومن اجل ذلك فقد توسعت القناه إدارة القناه، وقررت إنشاء بقناتين جديدتين اعتبارا من شهر مارس الحالي، وستكون هذه القنوات بنقل المباريات الرياضية حصريا سواء في أفريقيا أو في أوروبا مثل مباريات الأهلي والزمالك وليفربولمباراة الأهلي وفيتا كلوب
أعلنت رسمياً قناة مكسبي الرياضية المفتوحة أنها سوف تقوم بنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب علي الهواء مباشرة وتردد قناة مكسبي هو 11411 أفقي وهي تتواجد على القمر الصناعي النايل سات ومعامل الترميز 27500، جدير بالذكر أن الأهلي في المركز الثالث بمجموعته في دوري أبطال أفريقيا ورصيده من النقاط 3 نقاط ويتساوى في رصيده مع فيتا كلوب الكونغولي لكن فيتا يتقدم بفارق الأهداف.
- خطوات التقديم لوظائف الحج والعمرة 1442 عبر جدارة ومسميات وظائف وزارة الحج والعمرة
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