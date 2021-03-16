التسجيل في جدارة 1442 للتوظيف الإلكتروني والتقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة

التسجيل في جدارة 1442 التي تعد من المنظومات الإلكترونية التي تقدم خدمة التوظيف الإلكتروني للمواطنين السعوديين؛ حيث تتيح منصة جدارة للمواطنين الباحثين عن عمل التسجيل في منظومة جدارة، وتسجيل البيانات الشخصية والمؤهلات والخبرات العلمية، فضلًا عن التقديم على الوظائف الإدارية جدارة 1442، وبعد ذلك تتم مطابقة وتدقيق البيانات بشكل آلي، ومراجعة الشروط وترشيح المؤهلين من إجمالي المتقدمين على الوظائف الشاغرة المعلن عنها.

طريقة التسجيل في جدارة 1442 للتوظيف الإلكتروني

يستطيع كافة المواطنين السعوديين الذين تنطبق عليهم شروط التسجيل في جدارة 1442 التسجيل بشكل إلكتروني، والتقديم على الوظائف التي تعلن عنها الجهات الحكومية عبر منظومة جدارة للتوظيف الإلكتروني، وفيما يلي طريقة التسجيل:

الدخول إلى رابط منظومة جدارة للتوظيف الإلكتروني. النقر على تسجيل جديد. القيام بتسجيل رقم الهوية، وتحديد الجنس. الانتقال إلى صفحة البيانات الشخصية. العمل على تسجيل بيانات الحالة الصحية من خلال الإجابة على الأسئلة المطروحة. القيام بتسجيل بيانات الوظيفة إن وجدت، وبيانات الاتصال من رقم الجوال وعنوان البريد الإلكتروني. البيانات الخاصة بالمؤهل الدراسي والخبرات العلمية. القيام بتحديد كلمة المرور وتأكيدها. التعهد بدقة البيانات المسجلة في منصة جدارة. النقر على أيقونة حفظ.

شروط التسجيل في جدارة 1442

هناك مجموعة من الشروط العامة التي يستطيع بمقتضاها المواطن السعودية تسجيل دخول جدارة، والتقديم على الوظائف الإدارية جدارة 1442 التي تعلن عنها الجهات الحكومية المختلفة، وفيما يلي أبرز هذه الشروط:

يشترط أن يكون المتقدم من مواطني المملكة العربية السعودية الأصليين.

يجب ألا يقل عمر المتقدم للتسجيل في منصة جدارة عن 17 عام.

يشترط أن يكون حاصل على مؤهل البكالوريوس فيما أعلى.

يشترط أن يكون المواطن مسجل في منظومة جدارة للتوظيف الإلكتروني.

الوظائف الإدارية جدارة

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن توافر 44 وظيفة إدارية بسلم رواتب الموظفين العام، وهذه الوظائف متاحة للجنسين من الذكور والإناث، وقد دعت الوزارة المواطنين التقديم في وظائف الحج والعمرة 1442 من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني جدارة، على أن يبدأ التقديم في 17 مارس الجاري، وينتهي في 23 مارس.

حددت وزارة الحج مجموعة من الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف الحج والعمرة 1442؛ حيث حددت التخصصات المطلوبة من حملة الدبلومات التخصصية والمتوسطة، وحملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، كما أكدت على أولوية غير التربويين في الترشيح لشغل الوظائف، كما اشترطت على ضرورة الحصول على اختبار القدرة المعرفية من المرتبة السادسة وحتى الثامنة.