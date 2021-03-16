أخبار اليمن : قوى العدوان تواصل خروقاتها في الحديدة

دوت الخليج -

قوى العدوان تواصل خروقاتها في الحديدة

واصلت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 19 غارة على مأرب وصعدة، وعسير خلال الـ 24 ساعة الماضية. قوى العدوان تواصل خروقاتها في الحديدةواصلت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 19 غارة على مأرب وصعدة، وعسير خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 109 خروقات، بينها محاولة تسلل في حيس واستحداث تحصينات قتالية قرب شارع الـ50 والمنظر والجبلية . وشملت الخروقات خمس غارات للطيران التجسسي على كيلو16 والفازة والدريهمي وتحليق 12 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والدريهمي والجبلية وكيلو16 ، و21 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 207 صواريخ وقذائف و65 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن 14 غارة على مديرية صرواح وثلاث غارات على مديرية مدغل بمحافظة مأرب. وذكر أن الطيران شن غارة على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، و غارة على الربوعة في عسير.



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