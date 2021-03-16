الجزائر: الرئيس تبون يقيل مدير الأمن الوطنى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيان الداخلية الجزائرية، تأتى الإقالة بموجب مرسوم رئاسى صدر أمس الإثنين، لافتًا إلى تعيين فريد زين الدين بن الشيخ، مديرًا عامًا للأمن الوطنى، خلفًا لخليفة أونيسى، الذى أقيل من منصبه.

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