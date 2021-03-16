جدة - نرمين السيد - ووفقًا لمصادر المرصد السورى، وقع انفجار لغم أرضى فى بادية الميادين شرقى دير الزور، بمناطق نشاط داعش، ما أسفر عن مقتل القيادى الإيرانى ومرافقه.
كما أشار المرصد، صباح اليوم، إلى جولة جديدة من القصف الجوى على البادية السورية، حيث تقوم طائرات حربية روسية بشن غارات مكثفة منذ ساعات الصباح الأولى على سلسلة جبال البشرى الواقعة عند الحدود الإدارية بين دير الزور والرقة، مستهدفة كهوف ومغر تنظيم داعش المنتشر فى هذه المنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المرصد: مقتل قيادى بالحرس الثورى ومرافقه بلغم فى دير الزور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.