المرصد: مقتل قيادى بالحرس الثورى ومرافقه بلغم فى دير الزور

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لمصادر المرصد السورى، وقع انفجار لغم أرضى فى بادية الميادين شرقى دير الزور، بمناطق نشاط داعش، ما أسفر عن مقتل القيادى الإيرانى ومرافقه.

كما أشار المرصد، صباح اليوم، إلى جولة جديدة من القصف الجوى على البادية السورية، حيث تقوم طائرات حربية روسية بشن غارات مكثفة منذ ساعات الصباح الأولى على سلسلة جبال البشرى الواقعة عند الحدود الإدارية بين دير الزور والرقة، مستهدفة كهوف ومغر تنظيم داعش المنتشر فى هذه المنطقة.