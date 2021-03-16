تظاهرات فى البرلمان التونسى لسحب الثقة من الغنوشى

جدة - نرمين السيد - من جانبها، أشارت رئيس الحزب الدستورى الحر فى تونس عبير موسى خلال كلمة لها داخل البرلمان، لدعم جماعة الإخوان التونسية للإرهاب فى البلاد، داعية إلى ضرورة أن ينتفض نواب الشعب التونسى ضد جماعة الإخوان وقياداتها فى الأراضى التونسية.

واتهمت عبير موسى فى تصريحات لها داخل مجلس نواب الشعب يوسف القرضاوى، بنشر الإرهاب والتطرف فى الأراضى التونسية عبر الفتاوى التى تسعى لشرعنة الإرهاب فى تونس، داعية السلطات القضائية التونسية للرد على استفسارات تؤكد دعم رئيس مجلس نواب الشعب التونسى للتطرف فى البلاد.

وطالبت عبير موسى نواب مجلس الشعب التونسى بالتوقيع على سحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشى، بسبب جرائم حركة النهضة التونسية الإخوانية فى البلاد، مشيرة إلى أن الحزب الدستورى شرع فى جمع توقيعات لسحب الثقة من الغنوشى.