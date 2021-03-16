الجيش اليمنى يعلن تحرير مواقع جديدة غربى تعز

جدة - نرمين السيد - وتمكن الجيش اليمنى من تحرير مناطق واسعة فى جبهة مقبنة، منها تباب الزنبيل والهداد وعاطف وعطروش، حيث أسفرت المعارك عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا، إضافة إلى تدمير مدرعة حوثية. كما تمكنت دفاعات الجيش من إسقاط طائرة حوثية دون طيار أثناء تحليقها باتجاه الجبهة.

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