بأحدث التقنيات.. تعقيم ثوب الكعبة المشرفة وحجر إسماعيل ومقام إبراهيم

جدة - نرمين السيد - بدأت وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، اليوم الثلاثاء، أعمال تعقيم وتنظيف واسعة فى المسجد الحرام، بما يحويه من مقدسات حجر إسماعيل ومقام إبراهيم، للحفاظ على قاصدى الحرم، حيث يستخدم عمال رئاسة الحرمين أحدث التقنيات العالمية فى أداء عملهم.





ونشر الحساب الرسمى لرئاسة شؤون الحرمين صورًا جديدة عبر "تويتر"، لأعمال التعقيم فى المسجد الحرام ومقدساته.

وأظهرت الصور جانب من عملية تنظيف سطح الكعبة، وتعقيم ثوب الكعبة المشرفة، إضافة إلى تعقيم وتلميع حِجرِ إسماعيل عليهِ السلام، وفوانيس الحجر، والشاذروان، والملتزم، وتطييب الحجر الأسود، والركن اليمانى، ومقام سيدنا إبراهيم عليهِ السلام.

وحسبما نقل الموقع الرسمى للحرمين، أكد محمد بن مصلح الجابرى، وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية فى الحرمين، أن الوكالة تستخدم أجهزة وتقنيات حديثة للمحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة بشكل خاص، والمسجد الحرام بشكل عام.

وأشار الجابرى إلى أن عملية التعقيم والتنظيف لا تتجاوز مدة زمنية قدرها 20 دقيقة، عبر فريق وطنى فنى مختص، وهى أعمال دورية تقوم بها الرئاسة وفق جدول زمنى، وتستخدم فيها أحدث التقنيات للتنظيف.

وأوضح رئيس الشؤون الفنية والخدمية بالحرمين، أن الوكالة جلبت مواد للمسجد الحرام خصيصًا، لافتًا إلى أنه يتم تجهيز العمالة والمواد والأدوات اللازمة لأعمال التطهير، والتأكد من تواجد المشرفين والمراقبين، والمعدات التى ستستخدم داخل المنطقة المحيطة بالكعبة المشرفة قبل التطهير، ثم يستخدم ماء الورد لتعطير الملتزم والحجر الأسود والركن اليمانى ومقام سيدنا إبراهيم.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى قد نشرت فى وقت سابق مجموعة صور بعنوان "معاً محترزون"، لتوثق فيها إدارة الموقف خلال مراحل حائجة فيروس كورونا فى الحرمين.

ووثقت الصور كيفية تنظيم أداء الصلوات والشعائر داخل المسجد الحرام فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد منذ بدايتها وحتى الآن، بدءًا من فراغ الحرم المكى من المصلين تمامًا فى بداية الجائحة، وصولًا لإعادة أداء الصلوات وأداء فريضة العمرة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشى العدوى بين المصلين.