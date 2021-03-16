جدة - نرمين السيد - وأضاف جونسون أن "قوة الصين المتزايدة تشكل أبرز تحديات العقد الحالي"، بينما اعتبر أن "روسيا تبقى الخطر الأكبر فى منطقة الأطلسى". وفى سياق آخر، قال رئيس الوزراء البريطانى، إن "انتشار جائحة كورونا سرّع من تدهور الديمقراطية والتعددية حول العالم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء البريطانى: التهديد الإرهابى فى البلاد ما زال مرتفعا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.