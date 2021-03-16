الصين تحذر الاتحاد الأوروبى: فكروا مرتين!

جدة - نرمين السيد - وجه السفير الصينى لدى الاتحاد الأوروبى تحذيرًا إلى الأوروبيين، اليوم الثلاثاء، معربًا عن قلق بلاده البالغ إزاء احتمال فرض الاتحاد عقوبات على بكين تتعلق بحقوق الإنسان.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال السفير تشانج مينج، خلال ندوة افتراضية: "نحن ضد التدخل فى الشؤون الداخلية للآخرين، وضد العقوبات والاتهامات التى لا تستند إلى أى أساس"، مؤكدًا على رغبة الصين فى الحوار وليس المواجهة. وتابع السفير الصينى: "نطلب من الاتحاد الاوروبى أن يفكر مرتين"، نافيًا الاتهامات الغربية بأن بكين تقوض مبدأ "دولة واحدة ونظامان" فى هونج كونج. تأتى تصريحات السفير الصينى لدى بروكسل، قبيل عقوبات أوروبية متوقعة ضد 4 مسؤولين صينيين وكيان واحد فى 22 مارس الجارى، وهى العقوبات التى تنص على حظر السفر وتجميد الأصول بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الإيغورو المسلمة فى الصين، حسبما أعلن دبلوماسيون أوروبيون.

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