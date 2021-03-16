جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلانتا الثلاثاء في إياب دوري أبطال أوروبا

نتعرف معكم في سطور هذا المقال، على جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلانتا، خلال المواجهة التي تنطلق مساء اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021، ضمن مباريات إياب الدور الثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن يحتضن ملعب الفريدو دي ستيفانو معقل النادي الملكي منافسة اليوم الصعبة، وقبل بداية المباراة يرغب العديد من متابعي ومحبي كرة القدم الأوروبية عن تردد القنوات التي ستنقل لقاء اليوم، ونستعرض لكم كافة القنوات الناقلة.

اجتمع ريال مدريد بنظيره أتلانتا في مباراة الذهاب على ملعب جيويس، وقد استطاع الملكي احراز الفوز في لقاء وصف بالصعب، حيث تمكن من تسجيل هدف نظيف، ويأمل زيدان في منافسة اليوم في تحقق الإنتصار من أجل الصعود للدور المقبل، ويبدأ اللقاء عندما تدق عقارب الساعة العاشرة بتوقيت العاشرة بتوقيت مصر وفلسطين، وعند الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي الساعة الثانية عشر بتوقيت سلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة مباراة ريال مدريد ضد أتلانتا

تعرض مباراة ريال مدريد وأتلانتا عبر باقة قنوات بين سبورت القطرية، حيث سيتم اذاعة اللقاء عبر قناة بين سبورت بريميوم beIN Sports 1 HD Premium، وقد أوكلت مهمة التعليق إلى المعلق حفيظ دراجي، كما تعرض عبر عدد من القنوات الأجنبية canale 5 italia، وعبر شاشة Digi Sport 1 HD Romania، كما تذاع على قناة beIN Sports HD 2 English.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلانتا اليوم مجانا

نستعرض لكم بشكل مفصل كافة القنوات التي أعلنت بث مباراة ريال مدريد ضد أتلانتا بشكل مجاني ومفتوح، كل ما عليك هو ضبط الرسيفر عبر البيانات التالية.

تردد قناة CBC Sport HD عبر القمر الاذري، والتردد 11134، معدل ترميز 27500، الاستقطاب افقى H.

تردد قناة ARENA SPORT 1 عبر القمر بلغاري سات 1.9 شرق- عبر التردد 12380، استقطاب افقي H، معدل الترميز3000.

تردد قناة Varzish Sport HD عبر القمر ياه سات 52.5 شرق، والتردد 11785، استقطاب افقي H، معدل الترميز 27500.