تمويل يبدأ من 10 آلاف ريال بدون كفيل ولا تحويل راتب ميسر السداد حتى 60 شهر شركة النايفات

تمويل يبدأ من 10 آلاف ريال بدون كفيل ولا تحويل راتب للرجال والنساء من شركة النايفات التي تقدم العروض التمويلية بصيغتي (التورق والمرابحة) وكلاهما متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما تطورت الشركة في تقديم العروض من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة للعملاء أهمها سرعة التنفيذ وسهولة الإجراءات دون تعقيد الشروط، ولهذا طورت من الخدمات المتوفرة لديها من أجل كسب حسن المعاملة وثقة العملاء الحاليين والجدد، تعمل النايفات على تسهيل الحصول على المال مع إمكانية تجديد التمويل، لهذا يفضلها العديد من المواطنين بالتعامل معها ومن ناحية أخرى هي مضمونة لأنها معتمدة من البنك المركزي السعودي ساما، مٌصرح لها بمزاولة التمويل بأنواعه وتوفير المزايا التي تناسبها وإتباع النظام الخاص بها.

مميزات التمويل الشخصي شركة النايفات

تعد النايفات إحدى الشركات الأكثر مبيعاً في المملكة العربية السعودية سنوياً ضمن الشركات الأخرى لما تقدمه من مميزات لصالح العميل وهي تتضمن في التالي:-

القرض ميسر للغاية ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومٌجاز من هيئة الرقابة.

فترات سداد مرنة وتقسيط يناسب دخلك الشهري على 5 سنوات.

التمويل بدون تحويل راتب ولا كفيل.

قيمة التمويل تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل حتى 300 ألف ريال.

متاح تجديد التمويل.

تمويل للنساء والرجال سواء العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص.

الرسوم الإدارية مشمولة ولا يلزم الدفع مقدماً.

سرعة صرف القرض خلال 72 ساعة من بداية تقديم الطلب إذا اكتملت المستندات.

هذا التمويل متاح فقط للسعوديين والسعوديات في الفترة الحالية.

العمل في جهة معتمدة لدى الشركة.

لا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

ألا يقل الدخل الشهري عن 4000 ريال للقطاع الحكومي و5000 ريال للقطاع الخاص.

فترة العمل لا تقل عن ستة أشهر للقطاع الخاص وثلاثة أشهر للحكومي.

لابد من وجود سجل ائتماني جيد.

يجب أن يكون العميل غير متعثر في سمة.

شروط تمويل يبدأ من 10 آلاف ريال بدون كفيل ولا تحويل راتبطريقة تقديم طلب تمويل بدون تحويل راتب ولا كفيل شركة النايفات

تعبئة نموذج الطلب عبر موقع الشركة الإلكتروني www.nayifat.com أو زيارة فرع الشركة.

كما يمكنك التواصل عبر 8001000088 أو 920035666.