ثبت القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنغلادباخ اليوم في دوري أبطال أوروبا

ينشر لكم موقع ثقفني، تردد كافة لقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنغلادباخ، في المباراة التي تنطلق ليلة اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021، وذلك في إطار مباراة إياب الدور الستة عشر من بطولة دوري ابطال أوروبا، ومن المقرر أن تجرى أحداث هذه المواجهة على ملعب الاتحاد، وكان المان سيتي قد حقق فوزا مستحقا في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين دون مقابل، فيما يأمل في مباراة اليوم في تحقيق انتصار جديد، في السطور التالية نقدم لكم جميع التفاصيل.

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مان سيتي ضد مونشنغلادباخ

يبدأ اللقاء الذي يجمع بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16-3-2021، ومن المقرر أن تنطلق المواجهة بعد أن يطلق حكم المباراة صافرة البداية عند الساعة العاشرة بتوقيت دمشق والقاهرة، وفي الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وعند منتصف الليل بتوقيت الإمارات وسطلنة عمان، وتذاع المباراة عبر شاشة قناة بين سبورت beIN Sports 2 HD Premium، وأسندت مهمة التعليق إلى المصري علي محمد علي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنغلادباخ اليوم مجانا

ذكرت العديد من القنوات نقل البث المباشر لمباراة مان سيتي وبوروسيا مونشنغلادباخ بشكل مفتوح ومجاني، ويبحث الكثير من المتابعين عن الترددات الخاصة بهذه القنوات، ويمكن لكم استقبال القنوات عبر البيانات التالية.

تردد قناة ARENA SPORT2

BulgariaSat 1.9°E- 12380 H 30000

BulgariaSat 1.9°E- 12380 H 30000 تردد قناة IRIB Varesh

-Badr 26°E -12265 H 30000 -FTA/Biss

-Badr 26°E -11881 H 27500 -FTA/Biss(DVB-S2)

قناة Match Football 1 قناة RTE Two قناة Digi Sport 2 HD Romania قناة beIN Sports HD 1 English قناة Sky Sport 2 HD Germany قناة BT Sport 2 HD قناة Cosmote Sport 1 HD قناة Ziggo Sport Select HD قناة Polsat Sport Premium 2 HD قناة Spiler 2 TV

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القنوات الناقلة لمباراة مان سيتي ضد مونشنغلادباخ