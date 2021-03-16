أخبار اليمن : مليونان و671 ألف حالة وفاة بكورونا حول العالم

مليونان و671 ألف حالة وفاة بكورونا حول العالم
حصد فيروس كورونا المستجد أرواح أكثر من مليونين و671 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في ديسمبر عام 2019 وفق آخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.
وحسب الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وصلت لغاية الآن إلى 120742863 إصابة وإجمالي حالات الوفاة إلى 2671114 حالة فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 97342676 حالة.
ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً جراء الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 547918 حالة وفاة من أصل 30133037 إصابة تليها البرازيل مع تسجيل 279286 حالة وفاة من أصل 11519609 إصابات ثم الهند ثالثاً بتسجيلها 158892 حالة وفاة من أصل 11409524 إصابة.
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