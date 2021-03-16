الطائرة أمام باب المنزل.. فيديو لحي سكني خاص بكاليفورنيا

تحولت إحدى الأحياء السكنية في ضواحي ولاية كاليفورنيا الأميركية إلى حظيرة طائرات، تجمع الطيارين وعشاق الطيران.
وذكر موقع "إنسايدر" إن الحي يطلق عليه اسم "كاميرون إيربارك إستيتس"، وهو جزء من "كاميرون بارك"، التابع لمقاطعة إلدورادو.
ويوصف الحي بأنه "مطار سكني"، حيث يمتلك أصحاب المنازل حظائر لطائراتهم بدلا من المرائب، وحيث تنتشر الطائرات في الشوارع أكثر من السيارات.
وذكر المصدر أن الحي الشهير يضم نحو 124 منزلا، مشيرا إلى أنه يجري بيع المنزل الواحد هناك بأكثر من 1.5 مليون دولار.
وأوضح "إنسايدر" أن الحي صمم ليكون "مطارا سكنيا" حيث يتميز بطرقاته العريضة، حتى يتمكن الطيارون من إدخال طائراتهم إلى منازلهم في ظروف عادية.
كما جرى وضع لافتات الشوارع وعلامات تحديد السرعة وصناديق البريد في مستوى أرضي منخفض جدا، حتى لا تقف عائقا أمام أجنحة الطائرات.
يشار إلى أنه تم بناء الحي عام 1963 جنبا إلى جنب مع مطار "كاميرون بارك".
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