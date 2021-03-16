أعلن ريال مدريد الإسباني، حامل لقب الدوري الإسباني، الثلاثاء، أنه فتح تحقيقا بعدما نشر حساب النادي على تويتر تقريرا طبيا خاطئا عن إصابة لاعبه البرازيلي رودريغو.
وكان الخبر بمثابة إعادة لبيان النادي السابق عن تفاصيل إصابة اللاعب في الفخذ خلال ديسمبر، لكن بتاريخ الثلاثاء.
وأكد متحدث باسم ريال مدريد أن رودريغو غير مصاب، وأنه سيكون جاهزا لمواجهة أتالانتا في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا في وقت لاحق الثلاثاء، كما أكد أن النادي يحقق فيما حدث.
وذكرت صحيفة ماركا أن موقع ريال مدريد وحساب تويتر تعرضا للقرصنة، وأكدت أن اللاعب لم يكن يعرف شيئا عن التقرير عندما أبلغه والده بالأمر، حيث كان نائما وقت نشر البيان الخاطئ.
وعاد رودريغو مؤخرا من إصابة في الفخذ أبعدته عن الملاعب لحوالي شهرين ونصف الشهر.
وشارك اللاعب البالغ عمره 20 عاما كبديل خلال مباراة انتهت بالفوز 2-1 على إلتشي في الدوري الإسباني السبت.
وفاز ريال مدريد 1-صفر على أتالانتا ذهابا، لكنه سيبقى دون إيدن هازارد الذي تعرض لانتكاسة وأصيب مجددا الاثنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "خبر كاذب" يثير القلق بين جماهير ريال مدريد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.