جيل جديد من لقاحات مودرنا يمكن حفظه فـي الثلاجات العادية

واشنطن ـ د ب أ: بدأت شركة صناعة الأدوية الأميركية مودرنا إعطاء جرعات للمشاركين في تجربة اللقاح “إم.آر.إن.أيه ـ 1283” وهو أحدث لقاحاتها المضادة لفيروس كورونا المستجد والذي يمكن حفظه في درجة حرارة الثلاجات العادية. يستهدف اللقاح الجديد تسهيل مهمة أفراد الأطقم الطبية في تداول وتوزيع اللقاحات. وتهدف تجارب المرحلة الأولى إلى تقييم تأثير إعطاء الشخص 3 جرعات من اللقاح إم.آر.إن.أيه-1283.

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