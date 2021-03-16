السلالة البريطانية ترتبط بمستويات مرتفعة من الوفيات بنسبة 61% و اكتشاف طفرة جديدة من الفيروس بفرنسا

■ الكويت تحدد سبتمبر المقبل لعودة الدراسة

■ وصول أول دفعة من لقاح «أسترازينيكا» إلى الصومال

■ أميركا تعتزم عدم تصدير اللقاح قبل تطعيم مواطنيها بالكامل

■ البرازيل تشتري 100 مليون جرعة لقاح «فايز»

■ الاتحاد الأوروبي يدرس شراء لقاح «سبوتنيك5»

■ دعوات ألمانية لزيادة إجراء اختبارات كورونا فـي المدارس

■ أوسلو تبدأ تطبيق تدابير صارمة لمواجهة موجة جديدة

لندن ـ عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

كشفت دراسة حديثة عن معلومات صادمة تحملها السلالة المتحورة من فيروس كورونا المعروفة باسم “النسخة البريطانية لكورونا”. وأشارت الدراسة التي نشرت في دورية “نيتشر” البريطانية، إلى أن السلالة البريطانية المتحورة من كورونا “بي.1.1.7”، التي تم رصدها للمرة الأولى في بريطانيا، ترتبط بمستويات مرتفعة من الوفيات لدى المصابين بها. واعتمدت الدراسة على تحليل أكثر من 17 ألف حالة وفاة في بريطانيا في الفترة ما بين سبتمبر 2020 وفبراير 2021”، حيث أشارت إلى أن “السلالة البريطانية المتحورة رفعت مستويات الوفاة لدى المصابين بها من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و69 عاماً من 0.6% إلى 0.9 %، خلال 28 يوما تلت نتيجة الاختبار الإيجابي”. كما لفتت إلى أن تلك السلالة ترتبط بخطر وفاة أكبر بنسبة 61%، مقارنة بالسلالة القديمة من فيروس كورونا”. وبحسب الدراسة فإن السلالة البريطانية من الفيروس أثبتت أكثر قابلية للتحول من المتغيرات الموجودة من قبل، ولكن تأثيرها على المرضى الذين توفوا كانت غير مؤكدة”. من جهة ثانية قال مسؤولو صحة في فرنسا إنه حدثت طفرة جديدة من فيروس كورونا المستجد في منطقة بريتاني. وأفاد المسؤولون في بيان عقب اكتشاف عدد كبير من الإصابات في مستشفى بمدينة لانيون: “لا تسمح لنا التحليلات الأولى لهذه السلالة بتحديد ما إذا كانت أكثر خطورة أو عدوى من الفيروس الأصلي”. وجرى اكتشاف الطفرة الجديدة عندما ظهرت أعراض متكررة على المصابين، ولكن اختبارات كورونا التي أجريت لهم جاءت سلبية. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا “كوفيد19” حول العالم 120 مليون، و856 ألفا و91 حالة، فيما بلغت الوفيات جراء الفيروس 2 مليون و663 حالة.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 4حالات وفاة و2018 إصابة جديدة بالفيروس. في الكويت حددت السلطات شهر سبتمبر المقبل موعدا لعودة الدراسة بجميع مراحلها المختلفة. فيما أقر مجلس الوزراء الكويتي مشروع قانون لدعم وضمان تمويل البنوك الكويتية للعملاء المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد.

إلى ذلك، وصلت مساء أمس الاول أول دفعة من لقاح “أسترازينيكا” البريطاني المضاد لفيروس كورونا إلى الصومال، عبر طائرة خاصة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي. وضمت الدفعة الأولى من اللقاحات 300 ألف جرعة مقدمة من منظمة الصحة العالمية، التي خصصت للصومال 1.5 مليون جرعة. دوليا، قال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي إن بلاده ستوفر لقاحات ضد فيروس كورونا للدول الأخرى، لكن فقط عندما تنتهي من تطعيم سكانها.

الى ذلك أكد مسؤول في الاتحاد الأوربي أن الاتحاد يدرس البدء في مفاوضات لشراء لقاح “سبوتنيك5” الروسي. وبحسب تصريحات لوكالة “رويترز” فقد قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي يتفاوض مع صانعي اللقاحات نيابة عن الاتحاد، إن حكومات التكتل الأوربي تدرس بدء محادثات مع مطوري سبوتنيك 5. في ألمانيا دعت وزيرة شؤون الأسرة الألمانية فرانتسيسكا جيفاي لزيادة معدل إجراء الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس كورونا المستجد في رياض الأطفال والمدارس في ظل تزايد أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس. في السياق أعلن ريمون يوهانسن رئيس بلدية العاصمة النرويجية أوسلو البدء في تطبيق تدابير أشد صرامة لاحتواء الموجة الثالثة من الفيروس. آسيويا، تلقى رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا الجرعة الأولى من لقاح للوقاية من كوفيد19 وذلك استعدادا للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن الشهرالمقبل. بدورها أغلقت تايلاند مجمعا تجاريا كبيرا في بانكوك، بعد ظهور مجموعة جديدة من الحالات المصابة بفيروس كورونا هناك، مما دفع السلطات إلى تكثيف إجراء الاختبارات، وطلب تطعيم أولئك الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.