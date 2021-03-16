الأمن التونسى يلقى القبض على عنصر إرهابى

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أن الإرهابى سبق وأن صدر فى حقه حكمًا بالسجن لمدة 24 عامًا، مشيرًا إلى أنه تم الاحتفاظ به لاتخاذ الإجراءات القانونية فى حقه.

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