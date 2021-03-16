الكاظمى يكشف عن محاولة تخريبية فى العراق

جدة - نرمين السيد - وقال خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم: "على جميع الوزارات دعم وزارة الكهرباء للقيام بمهامها، بالمقابل على وزارة الكهرباء القيام بجهد استثنائى من أجل توفير التيار الكهربائى للمواطنين مع قرب حلول فصل الصيف وتجاوز الإجراءات البيروقراطية والاجتهادات التى عطلت العديد من المشاريع المهمة".
وأضاف بحسب "روسيا اليوم": "كانت هناك محاولات تخريبية لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية وتمكنا من إلقاء القبض على عدد منهم، وهذا الأمر لن يتم التساهل معه باعتباره يمس الأمن الوطنى العراقى".
وتابع رئيس الحكومة العراقية: "لن نتهاون مع من يحاول عرقلة الوضع الأمنى فى عدد من المحافظات، وعلى وزارة الداخلية القيام بمهامها لحماية المواطنين والمحافظات وعلى المسؤولين العمل بجدية لتذليل العقبات التى تقف أمام توفير احتياجاتهم".
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