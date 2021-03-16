فايزر وبيونتيك تتعهدان بتسليم 10 ملايين لقاح ضد كورونا إلى أوروبا

جدة - نرمين السيد - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن شركتى بيونتيك الألمانية وشريكتها فايزر الأمريكية تعهدتا بتسليم 10 ملايين جرعة من لقاحهما المضاد لفيروس كورونا سريعًا، وذلك بعدما أوقفت العديد من الدول استخدام لقاح أسترازينيكا مؤقتًا.





وأشارت رئيسة المفوضية فى بيان لها، إلى أن الجرعات التى كان متوقعًا أن تصل فى الربع الثالث والرابع من العام، ستصل بحلول نهاية يونيو المقبل، موضحة أن ذلك من شأنه أن يتيح للدول الأعضاء "مجالاً للمناورة وربما سد الثغرات" فى الشحنات من الجرعات. وأكدت فون دير لاين أن ذلك الضخ سيرفع إجمالى جرعات لقاح بيونتيك- فايزر المقرر تسلمها بحلول نهاية يونيو إلى 200 مليون.

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