مصرع 7 عمال مناجم فى باكستان بثانى حادث خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - وقال نائب مفوض الإقليم، سهيل أنور هاشمى لـ"رويترز" إن تجمعا لغاز الميثان فى المنجم فى حقل تورغار للغاز فى منطقة هارناى تسبب فى وقوع انفجار بينما كان العمال بداخله.

وقال كبير مفتشى المناجم شوكت فياض لـ"رويترز" "انتشلت فرق الإنقاذ جثث جميع العمال السبعة الذين ماتوا حرقا عندما اندلع حريق ضخم فى المنجم بعد الانفجار".

وقال فياض، بحسب "روسيا اليوم"، إن السبعة كانوا يعملون على عمق نحو 1.500 قدم عندما حدث الانفجار، مضيفا أن المنجم أغلق وبدأ التحقيق فى الحادث.

ويوم 12 مارس حوصر ثمانية عمال على عمق نحو ألف قدم تحت سطح الأرض فى منجم بمنطقة ماروار بالقرب من الحدود مع أفغانستان عندما انفجر تجمع لغاز الميثان، ولقى ستة عمال حتفهم بينما تم انقاذ اثنين.

وتوجد فى إقليم بلوخستان، قليل السكان والفقير، احتياطيات ضخمة من الفحم والغاز الطبيعى والنحاس والذهب يجرى استخراج الكثير منها بمساعدة الصين. وكثيرا ما يستهدف انفصاليون فى الإقليم العمال وقوات الأمن.