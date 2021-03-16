قرغيزستان تستعيد العشرات من أبناء الإرهابيين من العراق

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما نقلته "فرانس برس"، أظهرت مشاهد بثها التلفزيون أطفالا يحملون بالونات وألعابا أثناء نزولهم من طائرة فى مطار بيشكيك، عاصمة البلاد.

وفى بيان لها، قالت وزارة خارجية قرغيزستان، إن 79 طفلاً ولدوا لأبوين قرغيز وأعيدوا إلى البلاد "بموافقة أمهاتهم اللواتى بقين فى العراق"، مؤكدة أن الدولة ستعمل على "إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيًا قبل تسليمهم إلى أقاربهم".

وتقبع الكثير من النساء من بلدان فى آسيا الوسطى فى سجون سوريا والعراق، لارتباطهن بالتنظيمات المتطرفة، بما فى ذلك تنظيم داعش الإرهابى. فيما لقى أزواج معظمهن حتفهم فى القتال.

يذكر أن قرغيزستان هى رابع دولة فى آسيا الوسطى تعيد أطفال المتطرفين من العراق أو سوريا، بعد كازاخستان، وأوزبكستان، وطاجيكستان.