تقنين القنب الهندي في المغرب حديث السنة الانتخابية | ما الفوائد والأضرار

القنب الهندي هو نبات علاجي من عائلة قنبية يندرج تحت كاسيات البذور، هو نبات علاجي يعطي تأثير المخدر يعرفي في الوطن العربي بأسم الحشيش، عند تناوله بحد مفرط يعطي تأثير الهلاوس وحالة من الارتخاء العضلي والجسمي؛ يعد تدخين الحشيش من أكثر الطرق المنتشرة وبسبب سرعة تأثيره علي الجهاز العصبي ووصول المادة المخدرة إلى الدم ثم إلى جميع أجزاء المخ ليبدأ مفعوله بالاسترخاء والابتهاج والمرح.

تتم الزراعة بصورة شرعية بتصريح من الحكومة، وسوف يتم ذلك وفق تصريح الحكومة بالموافقة على مشروع جديد يسمح فيه رفع أي عقوبات والتشجيع على زراعة القنب الهندي.

زراعة القنب الهندي في المغرب

تم طرح الأمر في البرلمان من أثنين من الأعضاء من حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة منذ ثمانية سنوات، حيث يتاح يتم زراعة القنب الهندي في المغرب لأهداف مشروعة بدلاً من أعمال تهريب المخدرات التي تقوم به بعض لعصابات وتصيدره للخارج، حيث يعاني الفلاحون بالعمل خارج القانون تحت وطأة العصابات الكبيرة الهاربين والمسجلين لدى العدالة.

أعلنت لجنة المخدرات بالأمم المتحدة في ديسمبر 2020 إزالة القنب الهندي من قائمة المخدرات، قامت بعض الدول مثل كندا والأوروغواي بفرض قوانين داخلية تسمح باستخدامه، وتنادي منظمة الصحة العالمية على إعادة تصنيف الماريجوانا في الاتفاقيات الدولية حتى يتاح أستخدامه لما فيه من فوائد.

فوائد وأضرار القنب الهندي

يجب معرفة فوائد القنب الهندي بعد تقنين زراعته في المغرب سواء في المجال الطبي أو المجال التجميلي وهي:

يحتوي على مودة مضادة للأكسدة مثل البوتاسيوم وأوميجا 3 وأوميجا 6.

يستخدم في التخدير الكلي أو الموضعي في العديد من الأدوية قبل العمليات.

يساهم في علاج تساقط الشعر وتجديد خلايا الشعر وتحفيز البصيلات.

فوائد زيت القنب الهندي للشعر تساعد على تكثيف الشعر.

وفي ظل تلك الفوائد المعروفة ولم تكتمل دراستها بعد بسبب إدراجة في قوائم المخدرات؛ سوف تتاح المزيد من الأبحاث و الاختبارات العلمية لأكتشاف ومعرفة المزيد، ولكن يجب أن تعرف ما هي أضرار القنب الهندي وهي:

يؤثر على مراكز الوعي والإدراك في خلايا المخ والجهاز العصبي.

يدمر الجهاز التنفسي ويسبب سرطان الرئة عند تدخين الحشيش أو تناوله بشرط مفرط.

يضعف من حالة التركيز ويسبب الكسل والخمول بشكل دائم.

يسبب الضعف الجنسي للرجال وعدم انتظام الدورة الشهرية للنساء.

يضعف عضلة القلب حين يزداد معدل النبض 3 أضعاف المعدل الطبيعي عند تناوله.

يسبب اضطراب في وظائف الكلى مسبباً الإصابة بالفشل الكلوي عند الاستمرار في تدخينه.

تأثير التقنين على السنة الانتخابية

هدد رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران الأكثر تأثيراً في حزب العدالة والتنمية، بتقديم استقالته من الحزب إذا تمت الموافقة والتصويت على المشروع المذكور في المجلس الحكومي، وقام حزب العدالة والتنمية المعروف بانتمائه الإسلامي بالاعتراض والهجوم على مناقشة القانون، وذلك وسط أحزاب الحكومة الوسطية والليبرالية واليسارية التي يؤيد أغلبها الموافقة على مشروع تقنين القنب الهندي.