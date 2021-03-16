تمويل الأهلي الجديد بأقل راتب وسيولة نقدية فورية وتقسيط مبالغ حتي مليون ونصف

تمويل الأهلي الجديد بأقل راتب وسيولة نقدية فورية أحد عروض التمويل الشخصي التي يقدمها بنك الأهلي التجاري للأفراد في المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية وذلك بتسهيلات عديدة وخيارات للسداد ميسرة تتناسب مع الراتب الشهرى للعميل كما يوفر البنك التمويل بمبالغ مالية كبيرة تلبي جميع الاحتياجات المالية للأفراد بالإضافة إلى سرعة الموافقة على طلب المنتج من خلال إجراءات سهلة وميسرة ومتطلبات غير معقدة لاستكمال الطلب، ويعتبر البنك الأهلي التجاري واحد من أهم وأكبر البنوك في المملكة والذى يقدم مجموعة متكاملة ومتنوعة من المنتجات التمويلية والعروض البنكية التي تتوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في السعودية ومن خلال هذا المقال في موقع ثقفنى سوف نوضح لك عزيزي القارئ أهم المميزات التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بطلب الحصول على تمويل الأهلي الجديد بأقل راتب وسيولة نقدية فورية كما سوف نوضح الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للحصول على التمويل الشخصي بسيولة نقدية فورية المتاح لدي البنك الأهلي التجاري.

تمويل الأهلي الجديد بأقل راتب وسيولة نقدية فورية

يقدم البنك الأهلي التجاري مجموعة من القروض الشخصية التي تلبي كافة احتياجات ومتطلبات العملاء من العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص من كافة الجنسيات ويعتبر تمويل الأهلي الكاش والنقدي أحد تلك المنتجات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة ويمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم والمتقاعد أيضاً الاستفادة من المنتج بأقل راتب وخيارات للسداد ميسرة وأقساط مجدولة تناسب جميع الإلتزامات المالية للعميل ، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بطلب الحصول على تمويل الأهلي الجديد بأقل راتب وسيولة نقدية فورية.

تمويل شخصي مصمم بصيغة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية. يقدم البنك الموافقة الفورية على طلب الحصول على المنتج. يوفر البنك الأهلي التجاري التمويل الشخصي بمبالغ تمويلية كبيرة تبدأ من 5000 ريال سعودي وتصل إلى مليون ونصف ريال سعودي. يمكن للمتقدم بالطلب تقسيط مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة حتى 5 سنوات. يمكن للأفراد من السعوديين والمقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة والمتقاعدين الاستفادة من تمويل الأهلي الجديد بأقل راتب. يوفر البنك المنتج بسيولة نقدية فورية وذلك للعاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص داخل المملكة العربية السعودية. إمكانية السداد المبكر لمبلغ التمويل الشخصي. يتيح البنك للعميل إمكانية تأجيل قسط شهر رمضان الكريم. يقدم البنك الأهلي التجاري تأمين تكافلي في حالة الوفاة أو العجز الكامل لا قدر الله.

يجب أن يكون المتقدم من العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص من الشركات المعتمدة لدي البنك أو غير معتمدة التي تحول رواتب موظفيها على البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية.

يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً الاستفادة من تمويل الأهلي الجديد بسيولة نقدية فورية.

يمكن للعميل المتقاعد الاستفادة من المنتج حتى سن 75 سنة.

يشترط ألا يقل عمر المتقدم السعودي عن 18 سنة وذلك عند التقدم بالطلب.

إذا كان المتقدم من المقيمين فيشترط ألا يقل عمره عن 22 سنة ولا يزيد عن 60 سنة وذلك عند أجل استحقاق أخر قسط شهري.

الراتب الشهري للمتقدم السعودي يشترط ألا يقل عن 3000 ريال سعودي وللمتقدم غير السعودي يشترط ألا يقل عن 4000 ريال سعودي.

الحد الأدنى لمدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي للمتقدم السعودي هي شهر واحد.

إذا كان المتقدم من السعوديين العاملين في القطاع الحكومي أو المقيمين العاملين في القطاع الحكومي والشركات الكبرى يشترط ألا تقل فترة الخدمة في العمل عن 3 أشهر.

مدة الخدمة في العمل يجب ألا تقل عن سنة واحدة وذلك للسعوديين والمقيمين العاملين في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.

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