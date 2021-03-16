حساب مكافأة نهاية الخدمة السعودية للقطاع الخاص والحكومي

يحصل العاملين في المملكة على مكافأة نهاية الخدمة وفق الشروط التي تم وضعها في قانون العمل السعودي وقد تم توفير حاسبة على موقع وزارة الموارد البشرية تساعد المحال للتقاعد لأي سبب من حساب قيمة المكافأة التي يمكن الحصول عليها على حسب عدد سنوات العمل وقيمة الراتب سوف نتعرف على خطوات حساب مكافأة نهاية الخدمة السعودية.

خطوات حساب مكافأة نهاية الخدمة

عند توافر استحقاق مكافأة نهاية الخدمة يمكن للموظف الدخول على الخدمة وكتابة البيانات المطلوبة منه وحساب المكافأة وسوف نوضح لك هذه الخطوات:-

الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو الدخول على الرابط المباشر للحاسبة.

إدخال البيانات المطلوبة على الموقع ومنها نوع العقد محدد المدة أم لا.

سبب انتهاء العمل أو العلاقة العمالية.

كتابة قيمة الراتب في الخانة المخصصة له.

إدخال مدة الخدمة بالسنوات ويمكن كذلك إدخالها بالشهور وهو اختياري.

يتم الضغط على علامة يساوي= لمعرفة قيمة المكافأة.

مكافأة نهاية الخدمة لموظف القطاع الحكومي

طبقاً لقانون العمل السعودي فإنه ينص على تنظيم الحصول على مكافأة نهاية الخدمة كالتالي:

يتح احتساب نصف شهر على كل عام في الخمس سنوات الأولى من العمل.

ثم يتم احتساب أجر شهر كامل عن كل عام في الخمس سنوات التالية التي يقضيها العامل في العمل.

العمل لمدة عامين فقط يتيح مكافأة تقدر بثلث المكافأة المستحقة له، ولكن في حال كانت فترة العمل تزيد عن خمس سنوات فيحق له ثلثي المكافأة.

أما زيادة فترة العمل عن عشر سنوات فيمنح فيها الموظف المكافأة كاملة حتى إذا كان قد قدم استقالته. طبقاً للحالات التي نص عليها القانون السعودي والخاصة بمكافأة نهاية الخدمة.

مكافأة نهاية الخدمة لموظف القطاع الخاص

بالنسبة لموظف القطاع الخاص فقد وضح قانون العمل السعودي بعد التجديد كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة لموظف القطاع الخاص، وقد حدد حالات استحقاق موظف القطاع الخاص لمكافأة نهاية الخدمة وهي تعتمد على عدد سنوات الخدمة فمثلاً:-

في حالة كانت عدد سنوات الخدمة من 2 إلى 5 سنوات يستحق الموظف ثلث مكافأة نهاية الخدمة. أما إذا كانت عدد سنوات الخدمة من 5 إلى 10 سنوات فإن مكافاة نهاية الخدمة ثلثي مكافأة نهاية الخدمة. أما إذا كانت عدد سنوات الخدمة أكثر من 10 سنوات فإن الموظف يحصل على المكافاة كاملة.