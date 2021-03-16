خطوات الاستعلام عن عقد عمل موثق في السعودية 1442

الاستعلام عن عقد عمل موثق في المملكة العربية السعودية تعد واحدة من ضمن أكثر الأشياء التي تهم الكثير من العمالة الوافدة في المملكة أو اصحاب العمل وذلك من بعد ما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير خدمة توثيق عقود العمل إلكترونياً وذلك من أجل الحفاظ علي حقوق كل من العمالة الوافدة واصحاب الأعمال.

عقد عمل موثق

يتم عمل عقد العمل ما بين صاحب العمل والعامل الوافد ويحتوي هذا العقد علي عده بنود والتي تتمثل في نوع وطبيعة العمل وأيضاً عدد ساعات العمل ومدة العقد وقيمة الراتب الشهري، ويتم توثيق هذا العقد في وزارة الموارد البشرية وذلك من أجل الحفاظ علي حق كل من العامل وصاحب العمل.

طريقة توثيق عقود العمل في السعودية

تستطيع القيام بتوثيق عقود العمل في المملكة العربية السعودية إلكترونياً حيث إن ذلك يكون عن طريق القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:

الذهاب إلي موقع وزارة الموارد البشرية علي شبكة الانترنت.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق إسم المستخدم ثم كلمة السر.

من القائمة تقوم باختيار خدمة توثيق العقود.

بعد ذلك تقوم باختيار الموظف في المنشأءة التي ترغب في توثيق العقد له.

بعد ذلك تكتب البيانات التي تتطلب منك في المكان المخصص لها.

تعبئة بيانات العقد في الحقول الخاصة بها.

الضغط علي زر التوثيق.

طريقة الاستعلام عن عقد عمل موثق

يمكن إن تقوم بعملية الاستفسار عن عقود العمل الموثقة إلكترونياً من خلال الخدمة المتوفرة علي شبكة الأنترنت حيث إن ذلك يكون عبر إجراء بعض الخطوات البسيطة وهي تكون تبعاً للأتي:

الأنتقال إلي موقع هيئة التأمينات الاجتماعية علي شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول في حسابك عبر أسم المستخدم ثم كلمة السر.

بعد ذلك اختيار الخدمات الجانبية ثم اختيار منها توثيق عقود العمل.

اختيار الاستفسار عن عقد موثق.

تقوم بتحديد جنسية الموظف المراد الاستعلام عنه.

بعد ذلك تكتب رقم الهوية أو رقم الإقامة الخاص به.

بعد ذلك تقوم بالنقر علي زر استعراض العقد.

يعرض لك العقد في صحفة أخري.