أخبار اليمن : طائرة أمريكية تستهدف سيارة شرق مدينة مأرب

طائرة أمريكية تستهدف سيارة شرق مدينة مأرب
استهدفت طائرة أمريكية بدون طيار اليوم الثلاثاء سيارة مجهولة أثناء دخولها في تجمع لسيارات المواطنين بحي جو النسيم شرق مدينة مأرب.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طائرة بدون طيار أمريكية استهدفت بصاروخ موجه بالليزر سيارة مجهولة أثناء دخولها وسط تجمع للسيارات بحي جو النسيم، ما أسفر عن سقوط قتلى كانوا على متن السيارة وإصابة عدد من المواطنين بالقرب منها.
وفي تصريح لوكالة سبأ الرسمية، استنكر المصدر استمرار الطيران الأمريكي في انتهاك الأجواء اليمنية وقصف التجمعات والمناطق السكنية بذريعة محاربة تنظيم القاعدة الإرهابي.
يذكر أن طائرات الدرونز الأمريكية كثفت خلال الأيام الماضية، من غاراتها على محافظتي مأرب وشبوة.
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