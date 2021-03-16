الاتحاد الأفريقى للتكنولوجيا يؤكد أهمية الإسراع فى التحول الرقمى

وألقت مفوضة الاتحاد الأفريقى، فى المؤتمر الذى حمل شعار «التحول الرقمى من أجل التنمية»، الضوء على أهمية التحول الرقمى، والدور الذى تلعبه تجديد البنية التحتية والتطبيقات التكنولوجية لخدمة المجتمعات ككل، فى ظل الوضع المستجد لجائحة «كورونا».
وقالت إن كورونا استدعت حضور وطلب جميع الوسائل التكنولوجية من أجل الإسهام فى استمرار خدمات التعليم والإنتاج والعمل وكل مناحى الأنشطة الحياتية، بعد إجراءات الإغلاق والتباعد الإجتماعى التى لجأت إليها الدول لتقليل الخسائر فى الأرواح والمحافظة على وتيرة دوران عجلة الاقتصاد.
ودعا المشاركون فى المؤتمر للتشجيع على الابتكار الرقمى، وتيسير الوصول للتقنيات التكنولوجية، بالإضافة لإعداد الكوادر لتبنى التحول الرقمى، والإسراع فى تطبيق «استراتيجية أفريقيا للتحول الرقمى»، مع إيلاء اهتمام بقضايا الأمن السيبراني، كأحد التحديات المصاحبة للرقمنة.
جاء ذلك خلال كلمة رئيسية لمفوضة الاتحاد الأفريقى خلال فعاليات «المؤتمر الإقليمى السنوى السادس لعام 2021 لشبكة البحث والتعليم فى غرب ووسط إفريقيا» والتى تستضيفها بنين، عبر وسائل الفيديو كونفرانس، بحضور خبراء وأكاديميين فى مجال التكنولوجيا والتعليم والبحث العلمى.
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