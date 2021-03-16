اللبنانيون يحرقون الإطارات فى الشارع احتجاجا على انهيار الليرة

جدة - نرمين السيد - وسجلت الليرة حوالى 15 ألفا للدولار وتجاوزت ذلك الرقم للمرة الأولى اليوم الثلاثاء، حسب متعاملين بالسوق، لتصل خسائرها إلى نحو 90% منذ اندلاع الأزمة أواخر 2019.

وكان مصدر مسؤول قال لرويترز، إن احتياطيات لبنان من النقد الأجنبى تبلغ نحو 16 مليار دولار حاليا.

وكانت الاحتياطيات حوالى 19.5 مليار دولار فى أغسطس، وقد يعنى التراجع عدم توفر ما يكفى لبرنامج دعم تمويل استيراد سلع أساسية مثل القمح والوقود.

وتفاقمت مشاكل لبنان عقب انفجار ميناء بيروت فى أغسطس الذى ألحق دمارا هائلا بأجزاء واسعة من بيروت وأودى بحياة 200 شخص وأجبر الحكومة على الاستقالة.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب اليوم الثلاثاء، إن البلاد يمكن أن تبقى على دعم أغلب السلع حتى يونيو.

وأضاف: "حاليا الحكومة مغطاة بالنسبة لما تدعمه حتى يونيو، إلا أن بعض المواد الأخرى كالمحروقات لا تكفى حاجتنا بعد شهر مارس".