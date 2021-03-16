الأمير فيليب يغادر المستشفى بعد شهر من العلاج

جدة - نرمين السيد - وقال شاهد من وكالة "رويترز" إن "دوق إدنبره" غادر مستشفى الملك إدوارد بعد وقت قصير من الساعة 10.30 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء، وتم اصطحابه إلى سيارة كانت تنتظره وكان يجلس على كرسى متحرك، وعاد إلى قلعة وندسور، المقر الملكى غرب لندن، وهو يلوح لمن كانوا بالخارج عند وصوله.

وقال قصر باكنجهام فى بيان بحسب "سبوتنيك": "صاحب السمو الملكى يود أن يشكر جميع الطاقم الطبى الذى قام برعايته فى كل من مستشفى الملك إدوارد السابع ومستشفى سانت بارثولوميو وكل من أرسل تمنياته الطيبة".

وقال مصدر ملكى إن الأمير فى حالة معنوية جيدة.

ومنذ دخول الأمير فيليب إلى المستشفى للعلاج، لم يزره علنا سوى نجله الأكبر الأمير تشارلز، وريث العرش البريطانى.

وتم إدخال "دوق إدنبره" إلى مستشفى الملك إدوارد السابع الخاص فى 16 فبراير الماضى، بعد أن شعر بتوعك وتلقى العلاج من مرض غير محدد، ولكنه ليس مرتبطا بفيروس "كورونا" المستجد.

وتم نقل الأمير فيليب لفترة وجيزة فى بداية الشهر الجارى إلى مركز متخصص فى أمراض القلب فى مستشفى آخر بلندن، حيث خضع لعملية ناجحة لحالة قلبية يعانى منها مسبقا.

وبينما كان زوجها يتلقى العلاج، ظلت الملكة إليزابيث الثانية البالغة من العمر 94 عاما فى قلعة وندسور حيث كانا يقيمان خلال جائحة الفيروس التاجى، واستمرت فى أداء مهامها الرسمية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".